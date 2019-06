Bützow : Sie strampeln für kranke Kinder

Die Hansetour Sonnenschein machte gestern in Schwaan sowie Bützow Station und konnte knapp 10 000 Euro Spenden mitnehmen

von Ralf Badenschier

19. Juni 2019, 20:00 Uhr

Frank Endjer setzt seinen Fahrradhelm ab und steigt vom Fahrrad. Der Amtsleiter der Bützower Stadtverwaltung ist leidenschaftlicher Radfahrer. In diesem Jahr startet er bei der Hansetour Sonnenschein, einer Spendenaktion für kranke Kinder und Jugendliche. Dafür hat er extra vier Tage Urlaub genommen. „Meine Familie hat mir frei gegeben“, sagt Endjer. An diesem Mittwochmittag macht der Tross von rund 200 Pedalrittern vor dem Bützower Rathaus Station.

Mit einem großen Hallo werden die Tourteilnehmer und Frank Endjer im besonderen von Mitarbeitern des Rathauses begrüßt. Auf der mobilen Bühne, die den Radfahrern immer zur nächsten Station vorauseilt, singen Mitglieder des Chores der Holtz Apteiker Lieder up Platt. Bützows Bürgermeister Christian Grüschow hat seinen Schreibtisch verlassen, um das Fahrerfeld zu begrüßen. Auch Mädchen und Jungen der Grundschule am Schlossplatz wollen sich das Spektakel nicht entgehen lassen.

Angeführt wird das Feld der Pedalrittern von Rostocks künftigem Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Der schnappt sich das Mikrofon und holt Grüschow auf die Bühne. Der überreicht einen Scheck über 1700 Euro an den Mitorganisator der Spendentour Madsen. Geld, das Firmen, Einrichtungen und Einzelpersonen in den zurückliegenden Wochen auf das Spendenkonto eingezahlt hatten.

Unter den Pedalrittern ist auch Sebastian Constien. Der hatte sich von Karsten Pannwitt, Vorstand der Ospa, „am Telefon überrumpeln“ lassen. Constien sagte zu, eine Etappe mitzuradeln. Also hatte sich der Landrat des Landkreises Rostock in Schwaan ins Fahrerfeld einsortiert.

Die Pedalritter waren am Morgen in Rostock gestartet. Kurz nach 10 Uhr war ihnen auf dem Marktplatz in Schwaan ein überwältigender Empfang bereitet worden. Bürgermeister Mathias Schauer konnte einen Spendenscheck über 1300 Euro überreichen. Mitglieder der Jugendfeuerwehr hatten Tage zuvor vor dem Edekamarkt in Schwaan einen Grillstand aufgebaut und Kulinarisches verkauft. Der Marktleiter stockte den Betrag auf und so gingen weitere 553 Euro in die Spendenbox. Weitere 50 Euro kamen von der 7. Klasse der Prof.-Franz-Bunke-Schule.

Während auf der Bühne die Schecks die Besitzer wechselten, verteilten Geschäftsführerin Antje Kobs sowie die Mitarbeiterinnen Sarah Maczionsek, Annett Schröder und Katrin Herrmann von der Fischfabrik Sywan Heringsröllchen. Im Schatten eines Baumes hatten sich Frank Endjer und sein Schwaaner Amtskollege Dirk Antelmann zurückgezogen. Auch Antelmann ist passionierter Radfahrer. „Ich fahre jeden Tag von der Arbeit nach Hause, wenn es das Wetter zulässt“, erzählt der Rostocker. Morgens komme er mit der S-Bahn. Abends geht es auf dem Rad retour. An diesem Morgen reihte sich Dirk Antelmann jedoch in Rostock ins Fahrerfeld der Hansetour ein. Während er in Schwaan blieb, nahm nun Landrat Sebastian Constien die knapp 20 Kilometer nach Bützow unter die Pneus.

Und noch eine Bekannte traf der Reporter im Feld: die gebürtige Schwaanerin Iris Turlach. Als die Spendentour 2013 zum ersten Mal Station in Schwaan machte, war sie auch mit dabei. „Ich fahre seit 2012 mit“, erzählt Iris Turlach, die mittlerweile in Rostock lebt. Und bevor sich die Tourteilnehmer in Richtung Bützow auf den Weg machten, verkündete Ospa-Vorstand Karsten Pannwitt, dass alle Spende die zwischen Schwaan und Bützow zusammenkommen, verdoppelt werden.

Auf dem Marktplatz in Bützow gibt es die Hochrechnung. Insgesamt sind knapp 5000 Euro zusammengekommen. Damit sind schon auf den ersten 50 Kilometern der diesjährigen Hansetour mehr als 10 000 Euro im Spendentopf.

„Es sind erst 25 Prozent der Tagesstrecke, da haben wir noch ganz schön was vor“, sagte Frank Endjer angesichts der brütenden Hitze. Dann setzt er seinen Fahrradhelm auf und schwingt sich wie die anderen Tourteilnehmer wieder aufs Rad in Richtung Sternberg. Dreieinhalb Tage liegen noch vier ihnen.