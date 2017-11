Schependorf : Solaranlage soll wachsen

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Jäger 1 von 1

von Christian Jäger

17.Nov.2017

Die Gemeinde Baumgarten ist momentan mitten in der Erarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 2 für das Sondergebiet „Energiepark Baumgarten“. Seit Ende 2012 wird mit einer Photovoltaikanlage im ehemaligen Kiesabbaugebiet Schependorf Strom erzeugt. Auf 27 Hektar wurden 52 800 Solar-Module verbaut. Geplant ist nun eine Erweiterung des Energieparks um circa 6,63 Hektar. Die Gemeindevertreter sprachen sich während der jüngsten Versammlung dafür aus.

Die Gemeinde Baumgarten gab ihr Einverständnis zur Vergrößerung der Photovoltaikanlage nicht nur aus Gründen der Ökologie. Es geht auch ums Geld. „Wir haben eine gewisse Erwartungshaltung“, sagte Bürgermeisterin Astrid Peters. Natürlich hoffe man auf Geld, das über die Umsatzsteuer in die Gemeindekasse fließen soll. Drei bis fünf Jahre – „eher wohl in fünf“ – werde das aber vermutlich dauern, so Peters.

Den Grundstein in diese Richtung haben die Gemeindevertreter nun gelegt. Die nötigen Formalitäten wurden beschlossen. Das beste daran aus Baumgartener Sicht: Der Gemeinde fallen keine Kosten an. „Mit dem Abschluss des städtebaulichen Vertrages verpflichtet sich der Vorhabenträger gegenüber der Gemeinde, alle anfallenden Kosten zu übernehmen“, heißt es in der Beschlussvorlage, über die die Gemeindevertreter abstimmten. Planungsleistungen, Erschließung, die Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen etc. sowie die Neuordnung und der Ausbau der Wegeführung seien darin inbegriffen. Und eine Änderung der Wegeführung wurde auch gleich beschlossen. Denn ein etwa fünf Meter breiter Weg, der land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen beim Anfahren der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke nördlich des Solarparks, soll gesichert werden. Auch diese Kosten trägt der Vorhabenträger, die Firma „Sonnenenergie Osterhof 14“ aus Schleswig-Holstein.