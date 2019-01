Schwaan : Stadt plant neuen Gehweg

von svz.de

08. Januar 2019, 06:45 Uhr

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr der Stadt Schwaan trifft sich am Dienstag, 15. Januar, um 18 Uhr im Sitzungszimmer im Erdgeschoss des Rathauses I am Pferdemarkt 2. Auf der Tagesordnung stehen nach der Einwohnerfragestunde ab 18 Uhr unter anderem der Entwurf zur zweiten Änderung der Gestaltungssatzung der Stadt Schwaan sowie die Vorstellung des Vorentwurfs des Gehwegs an der Feldstraße. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.