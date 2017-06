Bützow : Stadtfest 2017: Kein Eintrittsgeld

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Bei den Bützower Gänsemarkttagen 2017, die wieder am letzten Augustwochenende stattfinden werden, müssen die Besucher kein Eintrittsgeld zahlen. Das beschlossen die Mitglieder des Hauptausschusses der Stadtvertretung in dieser Woche. Die zeigten sich von dem Vorstoß der Verwaltung überrascht, welche die Beschlussvorlage aus finanziellen Gründen auf der jüngsten Sitzung einbrachte. Jedoch ist das Thema Eintritt damit nicht vom Tisch, sondern nur vertagt.

Der Vorstoß der Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt kommt nicht von ungefähr. „Wir befinden uns gerade in der Vorbereitung des diesjährigen Stadtfestes“, sagt Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos). Michael Meiners, bei dem die organisatorischen Fäden zusammenlaufen, habe signalisiert, dass es bei der Einwerbung von Preisen für die Gänsemarkt-Tombola sehr schleppend vorangeht. Doch genau mit den Überschüssen aus der Tombola sei in den vergangenen Jahren das Stadtfest mitfinanziert worden. Hauptamtsleiter Frank Endjer nennt die Summe von rund 3500 Euro für 2015 und 3150 Euro für 2016. Schon hier zeichne sich ein Abwärtstrend ab. Und den gebe es schon seit Jahren. Der Aufwand, die Tombola zu organisieren werde hingegen immer größer, so Endjer. Hinzu käme, dass die Firmen schon lange nicht mehr so viel spenden können, es einige Firmen auch gar nicht mehr gibt.

Bei einem Eintritt von zwei Euro, ermäßigt (8 bis 16 Jahre) ein Euro würden Einnahmen von 11 500 Euro zu Buche stehe. Dabei gehe die Stadt von rund 5000 Besuchern sowie 1500 ermäßigten Zahlern aus.

„Ich war entsetzt, als ich den Beschlussvorschlag gelesen habe“, sagt CDU-Fraktionschef Frank Schröder. Das Stadtfest sei die Gelegenheit, alte Freunde wiederzutreffen, es sei ein Fest für Bützow. „Ich lehne das ab“, so Schröder. Auch er sei überrascht gewesen, sagt SPD-Fraktionschef Joachim Fiedler. „Ich bin davon ausgegangen, dass mit dem bereits von uns zusätzlich freigegebenen Geldern alles abgefedert wird“, so Fiedler. Hintergrund: Die Stadtvertreter hatten bereits für den Büwo-Citylauf und damit verbundene Straßensperrungen und zusätzliche kulturelle Angebote Geld freigegeben.

Ralf-Peter Katzer, Fraktionschef der UBB, verwies darauf, dass erst mit der Abschaffung des Eintrittsgeldes ein Besucheransturm beim Stadtfest zu verzeichnen war. „Wir sollten dabei bleiben. Zumal es viele Menschen gibt, die sind nicht so üppig ausgestattet.“ Es müssten anderen Ideen entwickelt werden, wie die Stadt Geld in die Kasse bekommt, zum Beispiel mit einer Kulturkarte, so Katzer.

Alfred Matzmohr (CDU) findet es gar nicht gut, dass dieses Thema jetzt „Fünf vor Zwölf“ aufgegriffen wird. „Wir sollten uns darüber im Rahmen des nächsten Haushaltes unterhalten, aber nicht mehr für das Fest in diesem Jahr.“

Ein Gedanke, den auch Manfred Urban (Die Linke) aufgriff. Er könne das Ansinnen der Verwaltung verstehen, wisse, dass sie nicht mehr dieselben Möglichkeiten habe, wie noch vor 15 Jahren, als für kulturelle Veranstaltungen Mitarbeiter aus dem zweiten Arbeitsmarkt mit eingebunden werden konnten. Jedoch sehe auch er in der Kürze der Zeit nicht die Möglichkeit, um ein Konzept zu erstellen, wie zum Beispiel ein bestimmter Bereich abgegrenzt werden kann und wie das kontrolliert werden soll. „Es fehlt die Erfahrung“, so Urban. Deshalb plädiere auch er dafür, es für das nächste Jahr auf die Agenda zu setzen.

Wolfgang Wehrmann (EB) unterstützt den Gedanke, einzelne Angebote mit einem Eintrittsgeld zu belegen. Er verweist zum Beispiel auf Schwaan, die das schon seit Jahren so praktizieren. Doch auch er schloss sich dem einhelligen Votum an, das Thema auf die Zeit nach den Gänsemarkttagen zu verschieben.

Bürgermeister Christian Grüschow zog die Beschlussvorlage zurück, betonte aber zugleich, dass die Stadtvertreter dann auch damit rechnen müssen, dass ein mögliches Defizit dann aus dem Stadtsäckel auszugleichen sei.

von Ralf Badenschier

erstellt am 01.Jun.2017 | 21:00 Uhr