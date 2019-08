Bützow : Starterlisten für Büwo-City-Lauf füllen sich

Organisator wünscht sich mehr Teams für Firmen-Wettbwerb.

von Ralf Badenschier

13. August 2019, 12:00 Uhr

In elf Tagen gibt es den Startschuss zum 13. Büwo-Citylauf. Und schon jetzt nähert sich die Zahl der Teilnehmer der aus dem Vorjahr. Allein 207 Starter gab es 2018 bei den drei Einzelläufen. Das sind der Kinder- und Jugendlauf über eine Runde sowie die beiden Hauptläufe über fünf und zehn Kilometer. Bis gestern hatten sich für diese drei Strecken 181 Läufer eingetragen. Hinzu kommen 29 Kinder, die beim Bambini-Lauf an den Start gehen.

Michael Kruse, der einmal mehr dieses Event zu den Bützower Gänsemarkttagen organisiert, zeigt sich relativ zufrieden mit dieser Resonanz. „Erfahrungsgemäß tragen sich viele erst unmittelbar vor den Wettkämpfen ein. Einige machen einen Start auch vom Wetter abhängig. Außerdem sind jetzt mit den Ende der Ferien viele erst aus dem Urlaub zurück“, so der erfahrene Organisator.

Ermuntern möchte Michael Kruse noch einmal Firmen in Bützow und in der Region. Im vergangenen Jahr gab es erstmals den Firmen-Lauf. 19 Mannschaften mit je vier Läufern gingen an den Start. Bisher stehen neun Teams in der Starterliste. „Es wäre schön, wenn noch einige Unternehmen ihre Läufer melden“, so der Schweriner. Titelverteidiger ist die Laager Wohnungsgesellschaft. Die tritt auch in diesem Jahr mit zwei Mannschaften an. Vom Titelverteidiger ist aber nur ein Läufer noch dabei.

Wie im Vorjahr werden die Startunterlagen bereits am Freitag vor dem Lauf, am 23. August, zwischen 18 und 19 Uhr auf dem Marktplatz ausgegeben. Dann sind auch noch Meldungen möglich.

Und für ganz Kurzentschlossene ist selbst am Sonnabend, 24. August ab 7.30 Uhr bis kurz vor dem Start noch eine Anmeldung möglich. Wer sich jetzt schon für einen Start entschieden kann, kann sich unter https://tollense-timing.de anmelden. Unter dem Link Veranstaltungen ist der Citylauf zu finden.