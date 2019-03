Bützow : Statt Baggern rücken Archäologen an

von svz.de

04. März 2019, 21:24 Uhr

Ein neues Baugebiet soll an der Pustohler Chaussee in Bützow entstehen. Verfärbungen und Funde von Flintgeräten weisen jedoch auf eine spätneolithische und bronzezeitliche Geländenutzung hin. Darauf wurde die Stadt vom Kreis aufmerksam gemacht. Deswegen sind nun archäologische Voruntersuchungen nötig, bevor das Gebiet zur Bebauung geebnet wird. In welchem Umfang, das muss nun geklärt werden. Genau darüber wird unter anderem heute Abend während der Sitzung des Bauausschusses heute Abend ab 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses diskutiert.