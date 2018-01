Dreetz : Stolz auf drei Neuzugänge

Freiwillige Feuerwehr Dreetz zieht Bilanz / Elf aktive Kameraden / Ein Einsatz in 2017

von Christian Jäger

31. Januar 2018, 05:00 Uhr

Stolze drei Neuzugänge verzeichnete die Freiwillige Feuerwehr Dreetz in 2017. Ein Grund zur Freude während der Jahreshauptversammlung. Damit stieg die Zahl der Aktiven auf nun elf aktive Kameraden. Auch Wehrführer Mathias Dietze freut sich über die Neuen. „Besser geht es gar nicht, für die Gemeinde ist das sehr gut.“

Philipp Meyer, Adrian Hartwig und Peter Prohl traten der Wehr bei. „Adrian hat voriges Jahr schon auf dem Dorffest gedrängelt“, sagt Mathias Dietze. Nun sei der Dreetzer 16 Jahre alt, was ihn mit der Einverständniserklärung der Eltern für einen Beitritt in die Wehr berechtigt. Kumpels aus der Feuerwehr hätten ihn „mitgezogen“. Alle drei Neulinge seien sehr wissbegierig und würden bei den Diensten stets fragen, was denn beim nächsten Mal dran ist, berichtet der Wehrführer. Dietze hofft nun, dass die Kameraden auch längerfristig etwas von Adrian Hartwig haben und er nicht der Arbeit hinterherziehe.

Im vergangenen Jahr rückten die Dreetzer Blauröcke zu einem Einsatz zur Unterstützung nach Bützow aus. 2016 waren es noch vier Einsätze. Angesichts der vielen Stürme, die vielerorts Bäume umknickten und Äste abbrachen und damit häufig Wehren zum Ausrücken zwangen, war es in Dreetz ruhiger. Mathias Dietze betont jedoch, dass niemand unglücklich darüber sei, dass es so wenig Einsätze waren.

Im Ernstfall sind die Dreetzer aber dennoch gewappnet. Dafür wird regelmäßig trainiert und sich weitergebildet. Insgesamt wurden 154 Stunden bei Lehrgängen absolviert. Neben diesen Diensten kamen auch Engagements im Ort hinzu, wie etwa das Dorffest, wo die Kameraden auch helfend zur Seite stehen. Mit Peter Prohl wurde dabei übrigens sogar eines der neuen Mitglieder geworben. 580 Stunden leistete die Wehr insgesamt, pro Kopf sind das rund 53 Stunden. Ein Grund mehr, sich auch bei den Familien zu bedanken, die regelmäßig auf ihre Angehörige verzichten müssen. So überreichte Mathias Dietze beispielsweise seiner Frau Sandra einen Blumenstrauß.

Dank erhielten nicht nur die Familien. Auch Henryk Sobottka erhielt einen würdigenden Dank für seine zehnjährige Mitgliedschaft in der Wehr. Feierlich wurde zudem Niklas Dorhn begrüßt, der seine Probezeit und die Grundausbildung zum Truppmann erfolgreich absolviert hat.

Mit Blick auf dieses Jahr hofft der Wehrführer, dass die Kameraden weiterhin so engagiert die Lehrgänge und Dienste besuchen. Zudem wird mit dem Anlegen eines Löschwasserteiches in Zibühl in diesem Jahr auch ein größeres Stück Arbeit anfallen.