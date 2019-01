von svz.de

29. Januar 2019, 19:39 Uhr

Um 17 Uhr schlüpfen die Erzieher des Hortes am Bützower Schlossplatz in die Rollen von Märchenfiguren und führen das Stück „Märchenland in Not“ auf. Die Aufführung findet um 17 Uhr im Foyer der Grundschule am Schlossplatz statt.