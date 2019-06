Vorbeck : Tipps für die neuen Vertreter

von Christian Jäger

24. Juni 2019, 05:00 Uhr

Tipps von der scheidenden Bürgermeisterin der Gemeinde Vorbeck, Julia Grabowski, gab es bereits vergangenen Montag. Während dieser Sitzung habe sie die neue Gemeindevertretung bereits über Grundsätzliches wie Datenschutz informiert. „Und dass Inhalte aus dem nicht-öffentlichen Teil auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.“ Mit diesem Wissen ausgestattet, steht heute in Vorbeck die konstituierende Gemeindevertretersitzung statt. Die öffentliche Versammlung beginnt um 19 Uhr im Vorbecker Gemeindesaal. Dort wird Julia Grabowski dann auch den Staffelstab an Bernd Dünnebier übergeben. Dieser setzte sich bei der Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister gegen die Amtsinhaberin durch, konnte am Ende bei 108 Stimmen 15 mehr als Grabowski aufweisen.