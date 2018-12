Qualitz : Übermorgen Lesung im Alten Pfarrhaus

Der literarische Abend findet übermorgen um 19.30 Uhr im Alten Pfarrhaus Qualitz, Am Kirchberg 19, statt.

von Ralf Badenschier

05. Dezember 2018, 21:03 Uhr

Das Buch „Verschwiegene Erbschaften“ mit dem Untertitel „Wie Erinnerungskulturen den Umgang mit Geflüchteten prägen“ ist Ergebnis eines Projektes, das die Autorin Uta Rüchel in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Regional- und Zeitgeschichte Schwerin realisiert hat. Es beruht auf einer umfangreichen Literaturrecherche sowie 20 lebensgeschichtlichen Interviews, die sie 2016 in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein geführt hat: „Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung ist eine gesamtdeutsche. Das Interesse der Kriegskinder und -enkel an familiären Prägungen wächst. Eine ost- oder westdeutsche Herkunft scheint in diesem Zusammenhang keine Rolle zu spielen. Doch die verschiedenen Erinnerungskulturen und Erfahrungen wirken nach. Das zeigt sich auch in den Haltungen gegenüber den Geflüchteten heute“, so die Autorin.

