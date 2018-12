Wintertemperaturen : Unfälle auf glatten Straßen

Eine 42-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt.

von Ralf Badenschier

05. Dezember 2018, 20:50 Uhr

Es ist Winter. Das mussten heute gleich mehrere Autofahrer auch im Bereich der Polizeiinspektion Bützow schmerzlich erfahren. Denn die Beamten des Reviers registrierten drei witterungsbedingte Unfälle.

Gegen 7.40 Uhr befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Pkw die Straße von Tarnow in Richtung Bützow. Kurz vor dem Abzweig Zibühl verlor sie in einer Kurve aufgrund glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie wurde hierdurch leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Knappe zwei Stunden später befuhr eine 78-Jährige die gleiche Straße, allerdings aus Bützow kommend. Auch sie kam auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen und daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 200 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Gegen 12.45 Uhr befuhr ein 64 Jahre alter Fahrer eines Pkw die Straße zwischen der Rühner Kreuzung und Zernin. In Höhe des Bahnüberganges kam ihm eine 54-Jährige mit ihrem Auto entgegen. Diese kam auf Grund der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Mann nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Hier entstand ein Schaden von rund 500 Euro.