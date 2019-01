Unfallflucht: Zeugen gesucht

von Ralf Badenschier

15. Januar 2019, 07:38 Uhr

Eine Anzeige wegen des Verdachts der Unfallflucht bearbeitet jetzt die Kriminalpolizei Bützow. Eine 34-Jährige hatte gestern gegen 13.45 Uhr ihr Auto in der Schloßstraße in Bützow geparkt. Als sie nach circa 15 Minuten zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an ihrem Pkw fest. Der wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Ort des Geschehens. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 038461/42 42 24 sowie in jede anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.