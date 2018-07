Bützow : Ungetrübte Badefreuden

Trotz anhaltender hoher Temperaturen bescheinigt Landkreis Rostock eine gute Wasserqualität

von Ralf Badenschier

27. Juli 2018, 12:00 Uhr

Bei 534 stand gestern der Pegel der Warnow am Umflutkanal in Bützow. Damit ist dort zum Beispiel noch nicht einmal Mittleres Niedrigwasser erreicht. Dieser Wert liegt bei 527. Dennoch macht sich natürlich die lang anhaltende Trockenheit in den Gewässern bemerkbar. Im April, da hieß es noch an Warnow, Beke und Nebel „Land unter“, lag der Wert bei über 630. Auch im Bützower Hafen und an der Anlegestelle des „Warnowlöpers“ in Schwaan ist der Wasserspiegel jetzt im Juli deutlich gesunken.

Genug Wasser ist im Rühner See und angenehme 24 Grad, sagt Olaf Magunsky, Betreiber der Badeanstalt am Rühner See. Wichtig ist ihm vor allem zu betonen, dass das Wasser nach wie vor eine gute Qualität hat. „Natürlich gibt es eine Wasserblüte, aber das ist normal“, erklärt der Bützower.

Das bestätigt auch Katja Berger vom Landkreis Rostock. „Im Bereich der Warnow – eine Probenentnahmestelle ist am Sandgartencamp in Schwaan – gab es in dieser Saison keine Beanstandungen der Badegewässerqualität. Aufgrund der Fließeigenschaften der Warnow ist auch eher selten mit Blaualgenteppichen zu rechnen“, erklärt Katja Berger.

Auch die Qualität der übrigen Badegewässer im Norden des Landkreises, sowohl Ostsee als auch die Binnengewässer, sei bisher ebenfalls nicht zu beanstanden. „Zu Cyanobakterien-Belastungen, sprich Blaualgen, ist es in dieser Saison noch nicht gekommen. Aufgrund der aktuell anhaltend hohen Temperaturen ist eine möglicherweise verstärkte Blaualgenentwicklung aufmerksam zu beobachten. Blaualgenblüten können wir dagegen sowohl in der Ostsee als auch in den Binnengewässern beobachten“, sagt Katja Berger.

Also steht auch weiterhin dem Badevergnügen nichts im Wege. Die Badeanstalt am Rühner See, mit einem Rettungsschwimmer besetzt, ist täglich ab 9 Uhr geöffnet.