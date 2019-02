Schwaan : Verein will Stolpersteine für Willi, Paula und Alice Marcus

von Christian Jäger

26. Februar 2019, 19:35 Uhr

„Ich finde den Vorschlag richtig gut“, sagte Hannelore Krohn im Sozialausschuss der Stadt Schwaan. Sie meinte damit den Antrag des Schwaaner Kulturfördervereins, der sich der Erinnerung an die Geschichte der Juden in Schwaan verpflichtet fühlt. „Diese Verpflichtung soll auch im Stadtbild unter anderem durch Einbringen von Stolpersteinen erkennbar sein“, heißt es im Antrag. Es soll an Willi Marcus, Paula Marcus (geb. Levy) und Alice Marcus erinnert werden. Kosten für die drei Stolpersteine würden nicht anfallen. Der Verein schlägt unter anderem eine Teilfinanzierung von sich, das Sammeln von Spenden sowie einen Antrag auf Fördermittel vor. Der letzte Stand ist, dass ein Stolperstein etwa 130 Euro kostet.

Einstimmig plädierte der Ausschuss dafür, dass die Stadtvertretung dem Antrag zustimmt.