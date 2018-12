Bützow : Viele Konzerte in der Region

von Ralf Badenschier

07. Dezember 2018, 23:00 Uhr

Zahlreiche Konzerte gibt es am 2. Adventswochenende: heute um 15 Uhr in der Kirchen Warnow mit Ines Seifert und um 17 Uhr das Weihnachtsliedersingen mit „De Klaashans“ in der Kirche Wiendorf. Morgen musizieren um 16 Uhr in der Kirche Zernin die „Jagdhornbläsergruppe Steintanz-Warnowtal“ und „Grenzburg“ sowie bereits um 14.30 Uhr „vocalpop Regenbogen“ in der Begegnungsstätte in Schwaan. Das Adventssingen in Bernitt beginnt um 14 Uhr in der Kirche Bernitt und wird im Gemeindezentrum fortgesetzt.