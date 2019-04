Bernitt : Vom Wettkampf direkt zum Einsatz

Freiwilligen Feuerwehr Bernitt organisiert Amtsausscheid, muss nebenbei eine Ölspur beseitigen und landet am Ende auf Platz 7

von Onlineredaktion

15. April 2019, 05:00 Uhr

Bernitt | Noch völlig außer Atem springen Jens Kiepert, Steffen Hohmann, Tobias Klein und Stephan Prilinski in den Feuerwehr-Gerätewagen. Gerade haben sie den ersten Lauf Löschangriffs nass beim Feuerwehrausscheid des AmtesBützow-Land absolviert, da ruft der Pieper sie zu einem richtigen Einsatz.

Der gilt einer Ölspur, die sich mitten durch Bernitt bis hoch zum Berg in Richtung Kurzen Trechow zieht – gut 800 Meter lang. Die Kameraden bringen mit einem kleinen Streuhandwagen Bindemittel auf der Spur aus. Mit Besen werden die rotbraunen Kügelchen verteilt und mit einer Kehrmaschine wieder aufgenommen. Danach geht es zurück auf den Sportplatz von Bernitt. Denn die Bernitter Kameraden sind die Gastgeber des diesjährigen Wettstreits der Blauröcke. Und sie haben sich viel vorgenommen, möchten sie doch den 4. Platz aus dem Vorjahr unbedingt verbessern.

Dafür haben sich die Kameraden und die Mitglieder des Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Bernitt im Vorfeld mächtig ins Zeug gelegt und den Tag perfekt vorbereitet. Alles klappt, nur das Wetter ist nicht so optimal.

Zunächst absolvieren elf Mannschaften von Jugendwehren ihre Läufe. Etliche Fans haben die jungen Kameraden aus Zernin, Warnow, Baumgarten, Klein Sien, Göllin, Bützow und Tarnow mitgebracht. Sogar eine Mannschaft aus Bützows Partnerstadt Eckernförde tritt mit an. Dementsprechend stark werden die Jugendlichen angefeuert. Hoch motiviert sind die Tarnower. Sie hatten in den letzten zwei Jahren schon gewonnen. Da ist der Jubel natürlich riesig, als bei der Siegerehrung ihre erste Mannschaft als Sieger verkündet wird. Und die zweite Mannschaft erhält den Wanderpokal. Der geht an das Team, das in der Summe beider Läufe vorn liegt. Da die Tarnower das zum dritten Mal in Folge schaffen, bleibt der Wanderpokal nun für immer bei ihnen.

Und auch bei den Erwachsenen gehören die Tarnower zu den Favoriten. Während die Jugend einen 55 Meter langen Parcours zu absolvierten hatte, gehen die „Großen“ auf eine 95 Meter lange Strecke. Insgesamt sind 18 Mannschaften am Start. Auch die der Gastgeber ist pünktlich zum Start des zweiten Laufes wieder vollständig. Das Tagesziel kann das Team aber nicht erreichen. „Der zweite Lauf lief zwar besser als der erste. Trotzdem reichte die Zeit nicht. Die anderen waren einfach schneller“, resümierte Wehrführer Torsten Hohmann am Ende des Wettbewerbes. „Aber unter den Umständen, ein perfekter Gastgeber zu sein und mitten im Wettkampf noch einen Einsatz zu fahren, können wir mit unserem 7. Platz sehr zufrieden sein. Das wichtigste ist doch, dass rundherum alles klappte und alle zufrieden waren“, erklärt der Bernitter Feuerwehrchef.

Die Ergebnisse Löschangriff nass: 1. Passin 24,24 2. Tarnow 26,16 3. Dreetz 27,62 4. Bützow 28,31 5. Klein Sien 28,97 6. Steinh./ Neuend. 30,55 7. Bernitt 30,75 8. Moisall/Trechow 30,84 9. Katelbogen 31,04 10. Klein Belitz 31,90 11. Jürgenshagen 34,00 12. Warnow 34,93 13. Zernin 36,55 14. Qualitz 37,09 15. Lübzin 37,31 16. Oettlien/Zepelin 39,59 17. Rühn 44,12 18. Göllin 44,39 Jugendwehren 1. Tarnow 1 24,34 2. Tarnow 2 24,72 3. Warnow/Baumg. 29,23 4. Bützow 1 31,29 5. Bützow 2 31,34 6. Klein Sien 31,75 7. Eckernförder 32,75 8. Jürgenshagen 33,44, 9. Zernin 34,66 10. Göllin 1 35,45 11. Göllin 2 38,33