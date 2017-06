Bützow : Von der Decke bis zum Sockel

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Das Innere der Stiftskirche verändert sich zusehends: Das Mittelschiff und das nördliche Seitenschiff strahlen in kräftigen Farben, durch die neuen Fenster wirkt alles viel heller als vorher. Der Kontrast zu den noch nicht fertigen Teilen ist enorm. Aber auch dort, wo derzeit noch der alte, abgenutzte Farbanstrich zu sehen ist, wird in einigen Monaten ein ganz anderes Bild vorherrschen. Malermeister Rainer Wittenburg nimmt sich gerade den östlichen Teil des Kirchengewölbes, den sogenannten Ostchor, vor. „Dort wurde 2014 schon ausgemalt. Wir waren stolz und glücklich, dass es so schön gestrahlt hat. Dann kam der Tornado und hat alles zunichte gemacht“, erzählt Architekt Hartmut Böhnke.

Die aktuellen Ausmalungsarbeiten sind Teil des mittlerweile 9. Bauabschnittes, zu dem auch die Ausmalung des südlichen Seitenschiffs gehört. Neu übermalt werden aber nicht alle Gewölbeteile. Einige Teilbereiche werden gereinigt und gefestigt, damit der Anstrich aus den 1860er-Jahren erhalten bleibt. Die Restauratoren haben in dem Bereich über der Orgel bereits mit den Konservierungsarbeiten begonnen.

Der aktuelle Bauabschnitt beinhaltet neben den Arbeiten am Gewölbe noch einige weitere „Angriffsflächen“. So sollen die letzten beiden Fenster, die noch nicht restauriert wurden, fertiggemacht werden, sagt Hartmut Böhnke. Im Außenbereich wird zudem der Turmsockel restauriert.

Ist der aktuelle Bauabschnitt abgeschlossen, bleibt immer noch viel zu tun in der Stiftskirche. „Ideen haben wir viele“, sagt Pastorin Johanna Levetzow. Sie habe dabei vor allem den Gebrauch im Auge. „An Feiertagen ist die Kirche immer voll besetzt. Aber an normalen Sonntagen sitzen die Leute weit entfernt voneinander. Auch der Altar ist zu weit weg von den Bänken. Wir denken darüber nach, wie wir solche Sachen noch optimieren können“, sagt die Pastorin. Laut Hartmut Böhnke müssten zudem das ganze Gestühl und die Empore, „eigentlich alles, was aus Holz ist“, restauriert werden.

Bei so viel Plänen stellt sich automatisch die Frage nach der Finanzierung. Als nationales Denkmal ist die Stiftskirche eigentlich für eine Bundesförderung in sieben Bauabschnitten prädestiniert. „Wir hatten gehofft, noch einen weiteren Bauabschnitt zu realisieren, aber das ist fraglich. Eventuell fließen keine Bundes- und Landesmittel mehr“, erklärt Böhnke. Dann stünde die Landeskirche mit dem finanziellen Teil im nächsten Jahr allein da.

Derzeit konzentrieren sich alle Beteiligten aber erst einmal auf die aktuelle Restaurierungsphase. Diese beinhaltet neben den vordergründigen Aufgabenbereichen auch Detailarbeiten wie die Restaurierung der Pastorenbilder. „Solche Dinge werden immer schnell übersehen, sind aber genauso von Bedeutung wie die großen Arbeiten“, sagt Matthias Röse vom Kirchengemeinderat.

von Christina Milbrandt

erstellt am 22.Jun.2017 | 05:00 Uhr