Moltenow : Voradventsmarkt

von Ralf Badenschier

erstellt am 19.Nov.2017 | 20:45 Uhr

Moltenow „Klein Moltenow“ – so steht es auf einem kleinen Schild mit leuchtenden Farben. Dieser letzte Bauernhof am Ende des kleinen Dorfes ist an diesem Sonnabendnachmittag alles andere als klein. Auf der schmalen asphaltierten Straße müssen Autofahrer besonders viel Rücksicht und Fingerspitzengefühl beweisen. Einerseits kommen zwei Pkw nicht ohne weiteres aneinander vorbei. Andererseits könnte es passieren, fährt man zu weit auf den Sommerstreifen, dass dann das Auto in dem durch Regen aufgeweichten Boden versinkt. Das Ziel aller ist das Anwesen von Regine Häderle und Martina Moll. Sie haben zum ersten Mal zu einem „voradventlichen Markt“ gerufen. Dabei zeigt sich das Wetter alles andere als vorweihnachtlich. Es regnet teilweise in Strömen. Doch auch das tut dem Andrang keinen Abbruch. Es hat sich rumgesprochen, dass in der „Landidylle“ Moltenow immer etwas los ist.

Seit Jahren nehmen die Moltenowerinnen an der Aktion „Offene Gärten“ teil. Mit dabei sind dann auch immer einige Kunsthandwerker. „Und dabei entstand die Idee, dass wir auch mal außerhalb der Gartenaktion etwas machen sollten“, erzählt Regine Häderle. Und so seien sie auf den Gedenken gekommen, es einmal in der Voradventszeit zu probieren.

Dass das Wetter nun bei der Premiere nicht so mitspielt ist ärgerlich. Doch die Gastgeberinnen haben gar keine Zeit, Trübsal zu blasen. „Es macht richtig Spaß. Es sind viele Menschen da, trotzt des Wetters“, freut sich Martina Moll, die vor fünf Jahren in dem kleinen Dorf einen Naturfriseur-Laden eröffnete. Sie hat gerade Nachschub für das Buffet gebracht. Denn den Gästen werden warme Suppen, selbstgebackener Kuchen, Kaffee und Glühwein geboten.

Auf dem Grundstück verteilt, unter Zelten stehen die Kunsthandwerker und Händler. Sigrid Neumann aus Peetsch zum Beispiel gehört zu den Hobbyausstellern, die schon bei den „Offenen Gärten“ dabei waren. Nebenan hat Luzie Mülling aus Greifswald ihren Stand mit Gehäkeltem aus Schafwolle aufgestellt. Sie ist zum ersten Mal dabei. Sie begleitet ihre Tante, die sandgestrahlte Natursteine anbietet. Die Tante ist eine Bekannte der Gastgeberinnen. So sei sie hier nach Moltenow gekommen, erzählt Luzie Mülling.

Zwei gute Bekannte von Martina Moll erfreuen derweil auf dem urigen Dachboden des alten Bauernhauses die jüngsten Besucher. Uta Elm und Christine Klein sind mit ihrer Puppenbühne „Vorhang auf“ angereist. Es seien zwei ehemalige Erzieherinnen, die nun mit ihrer Kleinkunstbühne durchs Land ziehen, erzählt Martina Moll. Die Kinder haben ihren Spaß, aber auch die Eltern. Und nicht nur beim Theaterstück, sondern beim Schauen, Probieren und Kaufen.