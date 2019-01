Bützow : Wehren blicken zurück auf 2018

von svz.de

02. Januar 2019, 21:38 Uhr

Erst der Schnee, dann die Trockenheit, zwischendurch immer wieder Stürme. Auch im vergangenen Jahr hatten die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus der Region wieder jede Menge zu tun. Gemeinsam blicken die Blauröcke der einzelnen Ortswehren in den kommenden Wochen wieder zurück, halten ihre Rechenschaftsberichte und blicken auch voraus. Wenn alle zusammensitzen, dürfen auch die Ehrungen für verdiente Kameraden nicht fehlen. Den Auftakt der Jahreshauptversammlungen macht am morgigen Freitag die Freiwillige Feuerwehr Tarnow. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Versammlungsraum des Gerätehauses statt. Einen Tag später, am Sonnabend um 19 Uhr, kommen die Kameraden aus Zernin im dortigen Gerätehaus zusammen.