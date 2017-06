Integrative Kindertagesstätte Bützow : Weichen für die Zukunft gestellt

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Mit einem großen Fest ist ein Projekt der Integrativen Kita der Lebenshilfe in Bützow zu Ende gegangen. „Wer will fleißige Handwerker seh’n, der muss zu uns Kindern geh’n“, hieß es seit knapp einem halben Jahr. Die Knirpse haben die verschiedensten Berufe kennengelernt. Auch zum großen Fest standen die Berufe im Fokus. Eltern und Erzieher präsentierten an vielen Stationen Berufe.

Mandy Knoblauch und Doreen Hoffmann, beides Erzieherinnen, versuchten, den Kindern einen grünen Daumen zu vermitteln. „Der Gärtnerstand war unsere Idee.“ Bereits zuvor haben Kinder und Erzieher auf dem Geländer der Einrichtung Pflanzen gesät. Dieses Projekt wird fortgeführt, verrieten die beiden Erzieherinnen.

Weg von den Pflanzen, hin zu den Tieren: Thomas und Michaela Edling zeigten den Kindern, wie man eine Kuh melkt. Eine echte Kuh war natürlich nicht da, dafür aber zwei Euter-Attrappen. Und alle haben festgestellt: Das ist gar nicht so einfach.

Ein weiterer Stand gehörte dem DRK. Beispielsweise schminkte eine Gruppe des Gymnasiums Wunden und zeigte, wie man diese richtig behandelt. Auch Kinder wurden geschminkt. „Damit wurden die Eltern in Angst und Schrecken versetzt“, sagte Kita-Leiterin Gabriele Belosa. Denn auf den ersten Blick sahen die Wunden täuschend echt aus. Außerdem konnten die Kleinen ein Erste-Hilfe-Quiz machen und einen Krankenwagen erkunden.

Schwindelfreiheit war bei Schornsteinfeger Ricardo Laasch gefragt. Es galt, über eine Leiter zu balancieren. Anders als viele weitere Erwachsene war Ricardo Laasch nicht da, weil seine eigenen Kinder in der Kita sind. „Das ist schon lange her“, sagte der Schornsteinfegermeister. Der Grund, warum er trotzdem da war: „Wer geht nicht gern in den Kindergarten?“ Zudem sei der Kontakt nie abgerissen. Außerdem sei eine Aktion wie diese eine gute Möglichkeit, für seine Zunft Nachwuchs zu begeistern.

Gabriele Belosa war von dem gut besuchten Kita-Fest begeistert. „300 Leute sind meist Satz bei uns.“ Sogar beim Kuchenbuffet blieb nichts übrig. Jedes Stück der von den Erziehern gebackenen Kuchen wurde verputzt. Auch das Projekt, das nun zum Abschluss gebracht wurde, kam äußerst gut an. Viele Eltern haben sich daran beteiligt. Nicht nur zum Fest, denn seit Ende Januar wurden viele Ausflüge zum Erkunden der Berufswelt gestartet. Und laut Gabriele Belosa haben einige Kinder bereits erste Berufswünsche geäußert. Die Kita-Leiterin danke den Eltern, Erziehern und den Betrieben der Region, die sich an den Projekten beteiligten.

von Christian Jäger

erstellt am 21.Jun.2017 | 12:00 Uhr