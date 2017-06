Steinhagen : Weihnachtskugeln im Juni

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Jäger 1 von 2

Kleidungsstücke, Porzellan, Spielzeug, Besteck, Gläser, Küchengeräte und sogar Rasenmäher – beim Flohmarkt in Steinhagen am Sonnabend wurde wirklich jeder fündig. Selbst derjenige, der gar nicht auf der Suche nach irgendetwas war. „Das wollten wir auch so“, sagt Sieglinde Wolf, die den Flohmarkt zusammen mit Angela Blumenhagen erstmals auf die Beine stellte.

Etwa 40 Händler hätten sich angemeldet, zwischen 25 und 30 aus der gesamten Region sind dann schließlich mit Sack und Pack gekommen. Viele Menschen aus der Umgebung nutzen die Gelegenheit, ihren Familienausflug mit einer Shoppingtour für den kleinen Geldbeutel zu bereichern.

Organisatorin Angela Blumenhagen hatte nicht nur gemeinsam mit Sieglinde Wolf die Fäden in der Hand, sondern auch die Brieftasche – und zwar als Händlerin. DVDs, Geschirr, ein Bowleservice, sogar ein Kinderbett und vieles mehr bot sie an. Das Schöne: „Man kann zu Hause ausmisten, ohne etwas wegschmeißen zu müssen“, sagt die Steinhagenerin. Kurios: Angela Blumenhagen hat beispielsweise auch Weihnachtskugeln an den Mann gebracht – „und das mitten im Sommer“.

Nach Rücksprache mit Bürgermeister Dirk Voß, der nichts gegen den Flohmarkt einzuwenden hatte, sollte sich die Festwiese zu einem Treffpunkt verwandeln. „Wir wollten Stimmung in den Ort bringen und die Leute wachrütteln“, sagt Angela Blumenhagen. Die Menschen sollten hingehen, stöbern und auch etwas für den kleinen Geldbeutel kaufen.

Hungern und dursten mussten Besucher indes nicht. Dafür sorgte ein ganzes Team mit Kuchen und Leckerem vom Grill. „Wurst-Dieter“, wie Angela Blumenhagen Dieter Schomann mit einem Augenzwinkern nannte, sorgte für einen wahren Gaumenschmaus. Denn der Steinhagener stellte seine eigens gemachten Bratwürste zur Verfügung. Eigentlich sei die hobbymäßige Herstellung von Kochschinken, Bratwürsten, Speck, Leberkäse und Co. – „ohne Zucker oder Konservierungsstoffe, einfach Gewürze und Fleisch“ – eher für die Familie gedacht, doch für den Flohmarkt und die hungrigen Gäste machte „Wurst-Dieter“ eine Ausnahme.

Die Idee des Flohmarkts samt Verpflegung ging auf. Die beiden Organisatorinnen waren so zufrieden, dass sie bereits eine zweite Auflage des Flohmarktes in Aussicht stellten. Diese könnte im Herbst stattfinden.

von Christian Jäger

erstellt am 05.Jun.2017 | 21:00 Uhr