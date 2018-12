Bützow : Weitere Aufträge für Ratsarmenhaus

Das historische Ratsarmenhaus soll nach der Sanierung Stadtarchiv werden

von Ralf Badenschier

03. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Die Arbeiten am Dachstuhl des Ratsarmenhauses gehen voran. Jetzt haben die Mitglieder des Hauptausschusses den Weg freigemacht, dass im kommenden Jahr weitere Gewerke ihre Hand anlegen können. Heizungs- und Sanitärarbeiten mit einem Wertumfang von rund 31 000 Euro werden von einer Bernitter Firma ausgeführt. Es gab drei Angebote. Ebenfalls rund 30 000 Euro fallen für Malerarbeiten an. Den Zuschlag erhielt eine Rostocker Firma mit Wurzeln in Bützow. Weitere knapp 36 000 Euro betragen die Arbeiten für eine Lüftungsanlage, die eine Wariner Firma in Angriff nehmen wird. Das historische Ratsarmenhaus soll nach der Sanierung Stadtarchiv werden.