Bützow : Wer vermisst seine Katze?

Doris Warkentin fand sie an der Gummiweg-Brücke auf und ist besorgt

von Christian Jäger

20. Juni 2019, 10:00 Uhr

Wer vermisst seine Katze? Das möchte die Bützowerin Doris Warkentin wissen. Sie fand das Samtpfötchen am Montag um 8.30 Uhr an der Brücke im Gummiweg. Das Kätzchen kam vermutlich aus Richtung Innenstadt. Als Doris Warkentin gegen 13.30 Uhr dort erneut vorbeikam, saß der Stubentiger noch immer allein in der Nähe der Brücke. Weil sie beim Bützower Tierschutzverein telefonisch niemanden erreichte und auch vor Ort niemanden antraf, nahm die Doris Warkentin die Katze zur Sicherheit mit und brachte sie erst einmal bei einer Bekannten unter.

Aber das soll sich ändern, denn die Katze weise Verhaltensweisen von Heimweh auf, isst kaum. Ansonsten sei sie sehr zutraulich und benutzt auch das Katzenklo, was dafür spricht, dass sie Besitzer hat. Die etwa ein Jahr alte Schmusekatze mache einen guten Eindruck. Sie sei zwar jetzt in guten Händen, aber noch schöner wäre es sicherlich bei Herrchen und/oder Frauchen. Wer seine Katze vermisst, der wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0152/34 08 42 96 zu melden.