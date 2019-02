Bützow : Wieder Rentenberatung im Rathaus

von Christian Jäger

07. Februar 2019, 05:00 Uhr

Lange führte Hartmut Kühne Rentenberatungen in Bützow durch. Aufgrund der Sozialwahl in 2017 hat sich dies jedoch geändert, eine Weile lang war es in Sachen Rentenberatung still in der Warnowstadt. Doch nun können Ratsuchende aufatmen. Ab Mittwoch, 13. Februar, wird Walter Wilk Rentenberatungen im Rathaus anbieten. Der ehrenamtliche Versicherungsberater beantwortet alle Fragen rund um die Rente, berät und unterstützt beim Ausfüllen der Anträge.

Die Rentenberatungen im Rathaus werden in Zukunft immer am zweiten Mittwoch jedes Monats stattfinden. Von 10 bis 13 Uhr wird Walter Wilk vor Ort sein. Am kommenden Mittwoch sowie am zweiten Termin am 13. März finden die Beratungen im Raum B2 statt. Für Termin Nummer drei am 10. April steht der Raum noch nicht fest.