Bützower Kunsthaus : Zeit des Wartens geht zu Ende

von Ralf Badenschier

01. Februar 2019, 06:50 Uhr

Noch sind die Türen des Bützower Kunsthauses, Langestraße 20, geschlossen. Wegen Urlaub, Renovierung und Umbaumaßnahmen war das Galeriehaus Mitte Dezember geschlossen worden. Doch diese Zeit geht langsam vorbei. Am Dienstag, 12. Februar, werden sich die Türen wieder öffnen. Die erste Ausstellung des Jahres 2019 ist ebenfalls schon in Vorbereitung. Sie wird am 16. Februar eröffnet. Dann sind Arbeiten von Wolfgang Severin-Iben in einer Personalausstellung zu sehen.