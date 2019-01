Zum Gegenbesuch nach Riga

Für 22. Deutsch-Lettischer Jugendaustausch noch anmelden

von svz.de

29. Januar 2019, 19:38 Uhr

Das Bilse Institut für Bildung und Forschung organisiert in diesem Jahr erneut die Deutsch-Lettische Jugendbegegnung, die nun bereits zum 22. Mal stattfindet.

Diesmal geht es mit dem Flugzeug nach Riga und dann weiter nach Cesis, und zwar vom 1. bis 8. Juli. Bei diesem Austauschprojekt haben zwölf Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahre die Möglichkeit, die lettische Kultur kennenzulernen und gemeinsam mit lettischen Jugendlichen an einem bunten Programm teilzunehmen. Dazu zählt ein Ausflug in die Hauptstadt Riga und weiterer lettischer Städte, das Eintauchen in die Kultur sowie vielfältige Sport- und Freizeitaktivitäten. Die Jugendlichen sind in Gastfamilien untergebracht und erleben so authentisch die lettische Kultur.

Im Vorfeld gibt es einen Vorbereitungs-Workshop. In diesem Jahr findet die Jugendbegegnung in Kooperation mit dem Jugendclub „Domizil“ in Bützow statt.

Zurzeit ist noch ein Platz frei, Interessierte müssen sich also sputen. Jugendliche oder Eltern können sich bei Susanne Schmidt melden unter der Telefonnummer 0152/51 90 86 05 oder per E-Mail unter susanne.schmidt@bilse.de.