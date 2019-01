Tieplitz : Zwei Biber erschossen

von svz.de

23. Januar 2019, 20:17 Uhr

Eine kuriose Anzeige ging der Bützower Polizei am Mittwochvormittag ein. Im Herrenholz bei Tieplitz wurden unter einem Hochsitz zwei tote Biber gefunden. Nach Polizeiangaben habe der eine Biber einen Kopfschuss erhalten, der andere einen Blattschuss. So wird unter Jägern ein tödlicher Schuss in den Schulterbereich bezeichnet. Da es sich bei Bibern um eine streng geschützte Art handelt, stellt dies eine Straftat dar. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.