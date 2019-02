Bützow : Zwischen Traum und Wirklichkeit

Wenn am Morgen der Wecker klingelt, ist die Nacht leider fast vorbei.

von Ralf Badenschier

05. Februar 2019, 05:00 Uhr

Der Wecker klingelt. Ich sitze kerzengerade im Bett. Drücke ich den Aus-Schalter oder die Schlummertaste? Ach, zehn Minuten kann ich noch ... also drücke ich die Schlummertaste. Ich drehe mich um, kuschle mich noch einmal so richtig in meine Bettdecke. Ich gehe in die Embryonalstellung. Das soll die Wirbelsäule entspannen, habe ich mal gelesen.

Zwischen Noch-Schlaf und dem Aufstehen kreisen die Gedanken schon um die Arbeit. Was liegt heute an? Unsere Zehn-Minuten-Serie. Was können wir da machen? Mensch die Schlummerfunktion, die dauert zehn Minuten. .... Meine Autobatterie springt nicht an. Was mach ich jetzt? Ich muss zur Arbeit! ... Ich war wieder in einen Tiefschlaf gefallen. Ist die Schlummerphase schon vorbei? Hat der Wecker schon geklingelt? Ich schaue auf die Zeit. Es sind noch 3 Minuten 20. Ich wälze mich noch einmal auf die andere Seite. Horche in mich hinein. Gleich muss ich raus aus den Federn... Der Klingelton reißt mich endgültig aus dem Schlaf. Ich war wirklich noch einmal eingenickt.

Nun muss ich aber wirklich aufstehen. Naja, siebeneinhalb Stunden Schlaf sind mehr als genug. Das jedenfalls sollen Wissenschaftler aus den USA und Japan festgestellt haben. Zwischen sieben und acht Stunden Schlaf ist für Erwachsene genug? Mich haben sie nicht gefragt. Aber das ist jetzt auch egal. Ich muss jetzt wirklich aufstehen.