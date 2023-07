Im Sommer wandern sie durch Mecklenburg und geben abends Konzerte: Die Mädchen und Jungen Rostocker Choralchors. Foto: Anne von Hoff up-down up-down Konzert in der Kirche Von Bach bis Chilcott: Rostocker Jugendchor wandert nach Crivitz und gibt Abendkonzert Von Katja Müller | 17.07.2023, 12:30 Uhr

Der Choralchor ist der Jugendchor der St.-Johannis-Kirche Rostock und wird am Dienstagabend, dem 18. Juli, in Crivitz in der Kirche auftreten. Die 60 Mitglieder des Chores haben zahlreiche Lieder im Gepäck.