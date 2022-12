Sie haben nun ein Jahr die Spitzenposition der Narren in MV inne: Landesprinzenpaar Kristin I und Prinz Joachim I vom Rostocker Karneval Club. Foto: Katja Müller up-down up-down Närrische Hoheiten in Sukow Das neue Landesprinzenpaar kommt aus Rostock Von Katja Müller | 04.12.2022, 13:49 Uhr

Acht Prinzenpaar haben sich in Sukow zur Wahl gestellt für den Spitzenposten der Narren in MV. Der Sieg geht in dieser Session nach Rostock. Prinzessin Kristin I und Prinz Joachim I haben das Zepter nun in der Hand.