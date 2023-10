Wolfsforum am 26. Oktober Umgang mit dem Wolf steht im Fokus der Diskussion in Niendorf Von Thorsten Meier | 09.10.2023, 08:34 Uhr Etwa 150 Jahre lang war er von der Bildfläche verschwunden und stellt nun nach seiner Rückkehr Mensch und Tier vor jede Menge Herausforderungen. Foto: dpa up-down up-down

Wolfsforum: Es geht um Rückblick und aktuelle Situation. Der CDU-Gemeindeverband Dömitz-Malliß lädt am 26. Oktober ins Gemeindehaus in Niendorf an der Rögnitz.