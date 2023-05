Lars Spiering mit seinem belgischen Schäferhund „Fiasko“. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Bobitz Lars Spiering startet mit neuem Ausbildungszentrum für Hunde durch Von Nicole Buchmann | 10.05.2023, 05:02 Uhr

Hundetrainer Lars Spiering hat sich in Bobitz einen Traum erfüllt. Am Sonnabend will er das neue Ausbildungszentrum mit einem Tag der offenen Tür feiern.