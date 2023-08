Die im Nirgendwo von Mecklenburg-Vorpommern liegende ehemalige Ziegelei Benzin wird vom 8. bis 10. September wieder das Ziel von Besuchern aus ganz Europa, Amerika, Japan und Israel. Denn dann wird dort erneut das Camakavum-Festival gefeiert. Das kleine, aber wachsende Elektrofestival in der Gemeinde Kritzow markiert quasi den Abschluss der Festivalsaison in der Region, eine Woche nach dem deutlich größeren Indian Spirit in Eldena bei Ludwigslust.

2023 performen über 100 Acts auf dem Camakavum

Die Spezialität des Camakavum ist HiTech Music, eine sehr schnelle Unterart der elektronischen Trance Music. Der HiTech-Floor in Benzin ist jedes Jahr einer der größten in der deutschen Festivalszene. In diesem Jahr legen dort von Freitag bis Sonntag 27 Acts auf.

Der Psytrance-Floor ist nicht viel kleiner, 2023 performen dort sogar 29 Künstler. Insgesamt kommen diesmal über 100 einheimische und internationale Acts zum Camakavum.

„Wie schon im vergangenen Jahr gibt es auch noch einen Techno-Floor und einen für Newcomer“, verrät Marc. Er organisiert das Festival zusammen mit Sebastian. Die beiden, die nach wie vor ihre Nachnamen nicht preisgeben wollen, sind mit der Veranstaltungs- und Deco-Szene in der Region sowie einem bekannten Schweriner Club connected.

In diesem Jahr fünfter Floor mit 13 Livebands

„2023 haben wir aber noch den fünften Stonerdoom-Floor mit Psychedelic Rock. Da gibt es handgemachte Musik von 13 Livebands“, kündigt Marc an, der gerade 15 Stunden lang Rasen gemäht hat, um das Festivalgelände für den Aufbau vorzubereiten. Denn schließlich sind es nur noch 23 Tage, bis es losgeht. Livebands, die Psychedelic Rock auf einem Festival präsentieren, das sei ziemlich innovativ in der Szene.

Dabei sind unter anderem Earthbong aus Kiel, Confusion Master aus Rostock und die Cannabineros aus Berlin. „Die Idee gab es schon lange. Jetzt konnten wir ein Kollektiv von Musikern dieser Richtung gewinnen, die diesen Floor selbst organisieren“, erzählt Marc.

Doch der Stonerdoom ist nicht die einzige Neuerung auf dem Camakavum, das sich schon im vergangenen Jahr stark verändert hatte. Da wurde der Campingplatz verlegt und so mehr Platz für die Floors und die Voraussetzung zum Wachsen geschaffen.

Foodmeile wird mehr auf dem Festivalgelände integriert

„Die Foodshops hatten darum gebeten, mehr auf dem Festivalgelände integriert zu werden“, erklärt Marc. Daher stellen sie sich nun an den Seiten auf dem Weg zum HiTech-Floor auf. Dafür wird dort voraussichtlich die Bühne gedreht. Damit dann nicht zu viel Lärm in die umliegenden Dörfer ausstrahlt, werden die Soundtechniker voraussichtlich eine sogenannte Vier-Punkt-Anlage installieren, die die Lärmabstrahlung minimiert.

„Außerdem haben wir die Gestaltung des Bühnenbilds für die Acts in diesem Jahr einem ganz besonderen Künstler übertragen. Aber wer es ist und wie es aussehen wird, soll eine Überraschung werden“, sagt der Veranstalter. Auf jeden Fall sei es ein angesagter Newcomer in der Szene. Verraten wird aber, dass wieder U-Helica-Project aus Dortmund für das Deco-Konzept des Mainfloors verantwortlich sind und Ihti Anderson aus der Ukraine das Zeltdach für den Psytrance-Floor gestaltet.

Es wird eine Art-Gallery auf dem Gelände geben, in der sich bildende Künstler der Szene wie mike freak-mike präsentieren. „Ab Mittwoch geht es mit dem Aufbau für das Festival langsam los“, sagt Marc und hofft natürlich auf gutes Wetter für das Festival. 2022 hatte der Starkregen zu Festivalbeginn so einige Besucher abgeschreckt.