100 Tage im Amt : Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann zieht Bilanz

Der Nachfolger von Kerstin Weiss hat einige Baustellen innerhalb der Kreisverwaltung ausgemacht.

Grevesmühlen | Seit 100 Tagen ist Tino Schomann Landrat von Nordwestmecklenburg. Am 9. Juli trat der gelernte Landwirt die Nachfolge von Kerstin Weiss (SPD) an. Begrüßt wurde der 34-Jährige unter dem Applaus von zahlreichen Angestellten am Standort Grevesmühlen. Nun ist es Zeit für ein erstes Fazit. Im Interview beantwortet der Christdemokrat Tino Schomann die Frage...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.