Neu-Horst : 160 Künstler stellen aus

25. Juni 2019, 05:00 Uhr

Dörfer zeigen vom 20. Juli an wieder Kunst. Dieses Mal in 20 Orten in MV und Schleswig-Holstein. Mehr als 160 Künstler machen in diesem Jahr an der 16. Ausstellung „Dörfer zeigen Kunst“ mit. Kunst zu sehen gibt es dabei zum Beispiel in Dechow, Demern, Kneese, Schlagsdorf, Thandorf und Zarrentin, aber auch in Groß Grönau, Bäk, Salem und Seedorf. Die Eröffnungsveranstaltung dieser länderübergreifenden Aktion findet am Freitag, 19. Juli, im Alten Gutshof in Neu-Horst statt. Beginn ist um 19 Uhr.