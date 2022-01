Corona in Nordwestmecklenburg : 224 Neuinfektionen: Landkreis passt Quarantäne-Regeln an

Die Inzidenz liegt nun bei 493,7.

Wismar | Mit 224 Neuinfektionen am Mittwoch sind die Fallzahlen im Landkreis Nordwestmecklenburg ähnlich hoch wie am Dienstag. Die Infektionsinzidenz steigt um 38,6 auf nun 493,7. Die Hospitalisierungsinzidenz bleibt unverändert bei 1,3. Die ITS-Auslastung beträgt für NWM, Ludwigslust-Parchim und Schwerin 12,8 Prozent, was der Stufe Orange entspräche. Die E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.