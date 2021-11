Corona-Regel in Nordwestmecklenburg : 3G am Arbeitsplatz stellt Firmen und Ämter vor Herausforderungen

Seit heute gilt die neue Regel. Beschäftigte, die keine Nachweise über eine Impfung, Genesung oder ein negatives Testergebnis vorlegen, riskieren gar die Lohnfortzahlung.

Gadebusch | Die Einführung der sogenannten 3G-Regelung am Arbeitsplatz hat Unternehmen, Behörden und Arbeitnehmer vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. So müssen sich allein beim Landkreis Nordwestmecklenburg alle 843 Beschäftigten den Kontrollen der zuständigen Fachdienste unterziehen. Da die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes in kurzer Zeit umzuse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.