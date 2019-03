Suche läuft : 54-jähriger aus Wismar vermisst

Seit Freitag wird Roland Marschner aus Wismar vermisst. Er ist am Montag, 25. März, aus beruflichen Gründen mit seinem Auto in Richtung Hamburg gefahren.

von svz.de

31. März 2019, 14:15 Uhr

Hier war er in einer Unterkunft in Halstenbek (Schleswig-Holstein) nordwestlich von Hamburg untergebracht. Herr Marschner wurde letztmalig am 29.03.2019 gesehen, als er mit seinem Fahrzeug die Unterkunft in Halstenbek verließ.

Marschner ist etwa 1,75 cm groß und sehr schlank. Er hat kurze, dunkelblonde Haare und einen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jogging- bzw. Sporthose, einem gelben Sweatshirt, schwarzen Handschuhen und einer blauen Mütze.

Er fährt einen weißen Peugeot 2008 mit dem amtlichen Kennzeichen HWI-RM 640.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Wismar unter der Telefonnummer 03841-203155 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.