Eine 83 Jahre alte Fußgängerin ist nach einem Autounfall in Grevesmühlen gestorben.

von svz.de

20. Oktober 2018, 15:00 Uhr

Ersten Erkenntnissen nach wurde die Seniorin am Freitagvormittag von einem Auto erfasst und schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. In der Nacht zum Samstag sei sie ihren Verletzungen erlegen. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Mehr zum Thema Grevesmühlen : Schwerer Verkehrsunfall - Klützer Straße voll gesperrt