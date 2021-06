Alter Hafen in Wismar : Neues Abfertigungsgebäude ist für Kreuzfahrtschiffe bereit

Acht Millionen Euro teure Investition im Alten Hafen ist abgeschlossen. Der nun eingeweihte, auffällige Kubus kostete 1,6 Millionen Euro. Am Mittwoch wird das Motorschiff „Hanseatic Inspiration“ erwartet.

Wismar | Ein auffälliger Kubus aus Beton, Stahl und Glas, der sich harmonisch in das Ensemble am Alten Hafen in Wismar einfügt: Am Montag feierten Architekten und Bauleute gemeinsam mit Lokalpolitikern und Verwaltungsmitarbeitern die Fertigstellung des neuen Abfertigungsgebäudes für Kreuzfahrtschiffe. Bereits am 23. Juni gibt es die erste Bewährungsprobe. Dann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.