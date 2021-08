Kastanienhof Bülow : Schüler bringen Lorbeerbäume in Form

Praktikanten der Freien Waldorfschule Bargteheide haben dieses Jahr Messer und Scheren in die Hände genommen. Die Pflanzen, die im Sommer die Südterrasse auf dem Kastanienhof zieren, sind Ableger von Gewächsen aus Rom.

Bülow | Wenn ich mich auf unserer Südterrasse um Orangen- und Zitronenbäume, Feigen, Agapanthus und Geranien kümmere, denke ich häufig an einen lange zurückliegenden Besuch in den Gärten des Vatikan in Rom. Ich erinnere mich an Kirchendiener in schwarzen Gewändern, die damals zwischen unendlich langen Lorbeerhecken spazierten, und an in Form geschnittene Lorb...

