Doch noch Weihnachtsstimmung : Adventsmusik in der Kirche in Groß Salitz

Am Sonnabend werden in der Kirche adventlich-weihnachtliche Lieder gesungen – für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel.

Groß Salitz | Während es überall Absagen hagelt, können Besucher in Groß Salitz noch in Weihnachtsstimmung kommen: Die Kirchengemeinde lädt ein zu einer Adventsmusik am Sonnabend, dem 4. Dezember, um 15.30 Uhr. Mit dabei sind die Gadebuscher Posaunenbläser. Annette Burmeister spielt auf der neu restaurierten Friese-Orgel und es werden adventlich-weihnachtliche Lied...

