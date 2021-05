Feuerwehreinsatz in Roggendorf : Alarm nach Brand in einer Biogasanlage

Feuerwehrkräfte aus Roggendorf mussten am Freitag zu einem Brand in einer Biogasanlage ausrücken.

Roggendorf | Es hätte ein explosiver Einsatz werden könnten, der zum Glück glimpflich endete. In Roggendorf musste die Feuerwehr am Freitag zu einem Brand in einer Biogasanlage des Ortes ausrücken. Es war zunächst von einem Feuer an der Elektroanlage die Rede. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Batteriebrand handelte. Mitarbeiter der Anlage verh...

