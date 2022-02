Amt Rehna : Einwohnermeldeamt und Wohngeldstelle ab 14. Februar geschlossen

Der Service des Amtes Rehna ist voraussichtlich eine Woche nur eingeschränkt verfügbar.

Rehna | Das Amt Rehna wird eine Woche lang seinen Service teilweise einschränken. So bleiben das Einwohnermeldeamt sowie die Wohngeldstelle vom 14. bis 18. Februar geschlossen. Technische Gründe sind die Ursache dafür, teilte Amtsvorsteher Andreas Spiewack mit. Voraussichtlich in der Woche vom 21. Februar an können Bürger wieder ohne vorherige Terminabspra...

