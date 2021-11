Prävention : Schüler aus Rehna probieren sich bei XXL-Aktivtag aus

Bei der Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg setzten die Macher vor allem auf Spaß. Die beiden achten Klassen der Regionalen Schule in Rehna nutzten das vielfältige Präventionsangebot.

Dorf Mecklenburg/Rehna | In der Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg. Auf dem grauen Hallenboden torkelt Thorben Görze auf einer gestrichelten Linie über eine Markierung. Die Brille, die er auf hat, mindert seinen Gleichgewichtssinn. So wie Alkohol im Blut. „Ich habe mich gefühlt, als würde ich versuchen, in so einem Ball zu gehen, der auf dem Wasser schwimmt“, sagt der 14-Jähr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.