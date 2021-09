Offener Brief an Gemeinde : Bernd Schlösser fühlt sich in Dragun nicht vertreten

Wieso finden Sitzungen morgens statt? Warum sind die nicht öffentlichen Punkte so ausufernd? Von der eigenen Gemeindevertretung fühlt sich der Draguner nicht mehr repräsentiert. Bürgermeister Weidemann kontert.

Dragun | Dicke Luft in der Gemeinde Dragun. Anwohner Bernd Schlösser ist unzufrieden. Von der gewählten Gemeindevertretung fühlt er sich inzwischen nicht mehr repräsentiert. Wichtige Entscheidungen würden nur von einem kleinen Personenkreis getroffen. Eine Mitgestaltung sei für die breite Öffentlichkeit nicht möglich. In einem offenen Brief an die Gemeindevert...

