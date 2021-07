Nordwestmecklenburg : Applaus für den neuen Landrat von Nordwestmecklenburg

Tino Schomann wird zum Dienstantritt von den Mitarbeitern der Kreisverwaltung in Grevesmühlen begrüßt

Grevesmühlen | Vorschuss-Lorbeeren für den Neuen: Mit langanhaltendem Applaus haben die Mitarbeiter der Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg am Freitagmorgen am Standort Grevesmühlen ihren neuen Chef begrüßt. Tino Schomann bestreitet am Freitag seinen ersten Arbeitstag als neuer Landrat von Nordwestmecklenburg. Rund 800 Mitarbeiter sind an den den zwei Verwaltung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.