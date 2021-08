Rehna : Aufbauarbeiten für das Klosterfestival laufen auf Hochtouren

Fans des Klosterfestivals können sich freuen. Die beliebte Veranstaltung am Kloster Rehna kann in diesem Jahr stattfinden. Es gibt zahlreiche Aktionen und Angebote sowie Lesungen, Theater und viel Musik.

Rehna | Während Großveranstaltungen in MV abgesagt wurden, kann nach jetzigem Stand das Klosterfestival in Rehna am 7. und 8. August über die Bühne gehen. Die Vorbereitungen für diese traditionelle Veranstaltung in Nordwestmecklenburg laufen derzeit auf Hochtouren. Einer der zahlreichen Helfer ist zum Beispiel Hartmut Bruse vom Klosterverein. Er packte am ...

