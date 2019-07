Staugefahr : B 104 in Rehna wird gesperrt

Vom 8. Juli bis zum 11. August herrscht in der Stadt erhöhte Staugefahr

von svz.de

02. Juli 2019, 05:00 Uhr

Straßenbauarbeiten und der Neubau des Regenwasserkanals machen in Rehna eine Vollsperrung der B 104 erforderlich. Dies betrifft den Bereich vom Markt bis zur Einmündung in die Hinterstraße vom 8. Juli bis voraussichtlich 11. August. Das kündigte der Landkreis Nordwestmecklenburg an. Nach dessen Angaben erfolgt die Verkehrsführung für den örtlichen Lieferverkehr und für Autos über die Hinterstraße mit Ampelregelung. Die „Bülower Straße“ als Einbahnstraße werde aufgehoben. Darüber hinaus sei im Stadtgebiet Rehna ein absolutes Halteverbot zu beachten.

Der überörtliche Verkehr wird weiträumig ab Gadebusch über Mühlen Eichsen - Grevesmühlen nach Schönberg umgeleitet. Entlastungstafeln an den Anschlussstellen auf die A 20 sind zu beachten. „Während der Vollsperrung ist mit einem erhöhten Stauaufkommen zu rechnen“, so Kreis-Pressesprecherin Petra Rappen.