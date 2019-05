B 208 nahe Mühlen Eichsen : Autos stoßen frontal zusammen - ein Toter

Schwerer Unfall zwischen dem Abzweig Testorf-Steinfort und Mühlen Eichsen endet tödlich

von Michael Schmidt

12. Mai 2019, 15:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall bei Mühlen Eichsen ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen, zwei weitere, darunter ein Kind, wurden zum Teil lebensbedrohlich verletzt. Zwischen dem Abzweig Testorf-Steinfort und Mühlen Eichsen waren zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei war der Unfallverursacher zuvor mit seinem Wagen in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Sein zehnjähriger Sohn wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Lübeck geflogen.

Michael Schmidt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Ermittlung der Unfallumstände eingesetzt. Eine Blutprobe des Unfallverursachers wurde sichergestellt.